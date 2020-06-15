Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор

Было решено продлить гарантию на силовые установки до 10 лет или 200 тыс. км пробега, но отзыв автомобилей не проводится.

После неоднократных жалоб на неустойчивую работу новой дизельной силовой установки корейский премиальный бренд увеличил гарантию на 3,0-литровый мотор кроссовера Genesis GV80.

Напомним, что первые владельцы нового кроссовера Genesis GV80, оборудованного 3,0-литровым дизельным агрегатом, жаловались на очень сильную вибрацию на холостом ходу.

В связи с этим даже было остановлено производство и отгрузку таких модификаций модели. Позже в Hyundai Motors отметили, что такой дефект безопасен, хоть и доставляет некоторые неудобства.

С проблемой столкнулись около 8 тыс. первых покупателей кроссовера и порядка 10 тыс. людей, сделавших предзаказы. При этом на других рынках, таких как Северная Америка и Китай, кроссовер по прежнему продается.

Инженеры корейской фирмы пришли к выводу, что дефект вызван накоплением углеродных отложений и проявляется на тех автомобилях, которые длительное время работали на низких оборотах.