Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор

После неоднократных жалоб на неустойчивую работу новой дизельной силовой установки корейский премиальный бренд увеличил гарантию на 3,0-литровый мотор кроссовера Genesis GV80.
Напомним, что первые владельцы нового кроссовера Genesis GV80, оборудованного 3,0-литровым дизельным агрегатом, жаловались на очень сильную вибрацию на холостом ходу.
В связи с этим даже было остановлено производство и отгрузку таких модификаций модели. Позже в Hyundai Motors отметили, что такой дефект безопасен, хоть и доставляет некоторые неудобства.
С проблемой столкнулись около 8 тыс. первых покупателей кроссовера и порядка 10 тыс. людей, сделавших предзаказы. При этом на других рынках, таких как Северная Америка и Китай, кроссовер по прежнему продается.
Инженеры корейской фирмы пришли к выводу, что дефект вызван накоплением углеродных отложений и проявляется на тех автомобилях, которые длительное время работали на низких оборотах.