Baojun представил семиместный кроссовер RS-7

Новинка получила три ряда сидений и очень просторный салон.

Китайский концерн SAIC презентовал новый кроссовер RS-7.

Примечательно, что дебют состоялся не в режиме онлайн, а на небольшом автосалоне в китайском городе Чунцине.

Примечательно, что машина во многом схожа с более компактным RS-5 – они имеют общую модульную платформу R с поперечным расположением мотора. Однако RS-7 не является просто растянутой версией RS-5 – у новинки стали шире дверные проемы, также немного изменился силуэт.

Длина Baojun RS-7 составила 4 930 мм при колесной базе в 2 900 мм, что обеспечивает много места в салоне даже на третьем ряду сидений. Также будет доступна модификация с 6 посадочными местами – в этом случае на 3 ряду сидений будут находиться два индивидуальных кресла с регулировками. багажника официально не озвучен, но разработчики обещают хорошую вместительность.

Салон новинки получился очень технологичным – приборная панель получила цифровое исполнение, а мультимедийная система стала обладать большим набором функций. Блок управления климатом выполнен в сенсорном варианте, также автомобиль получил оригинальный рычаг переключения передач.

В максимальной комплектации клиенты смогут рассчитывать на панорамную крышу и кожаную отделку салона.

В качестве силовой установки используется 1,5-литровый турбомотор с отдачей 177 л.с., который работает в тандеме с вариатором и системой переднего привода.

В продажу новинка должна поступить уже осенью нынешнего года.