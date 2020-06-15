Chevrolet представила новый 7,0-литровый мотор

Благодаря хитрым настройкам, агрегат LS427/570 получил отдачу в 570 л.с.

Новый мотор, получивший название LS427/570, создан на баще LS7 V8, который устанавливался в Corvette C6 Z06 и Chevrolet Camaro Z/28.

Мотор будет доступен для заказа всем желающим и станет прекрасным дополнением для какого-либо "заряженного" проекта.

Чтобы улучшить LS7, инженеры GM добавили новый распредвал, клапанные пружины, кованые коленчатые валы, титановые шатуны и низкопрофильный впускной коллектор.

Эта прочная конструкция увеличила мощность с 505 л.с. в C6 Z06 до 570 л.с.

Теперь LS427/570 является самым мощным безнаддувным двигателем в линейке агрегатов GM, но с этой впечатляющей мощностью приходится чем-то жертвовать — силовая установка не предназначена для обычных автомобилей, а только для гоночных.