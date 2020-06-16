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Mini готовит новый электрический кроссовер

Mini готовит новый электрический кроссовер
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
У марки Mini пока есть только один электромобиль – электрическая версия базового хетчбэка.

Машину будут выпускать в Китае. Она разделит платформу с BMW i3 нового поколения

Однако в скором времени должен появиться и полностью электрический кроссовер, пишет британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники в концерне BMW, которому принадлежит Mini.

Этот кроссовер скорее всего получит имя Paceman, которое прежде уже использовалось для Mini. Его станут выпускать в Китае, на совместном предприятии с Great Wall Motors. Машина также получит китайские аккумуляторы от близкой к Great Wall компании SVolt. 

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Для электрического кроссовера разрабатывается полностью новая платформа. Позже она может быть использована для создания BMW i3 нового поколения. Параллельно в BMW работают и над аналогичным кроссовером Mini с двигателем внутреннего сгорания.

Новый электрический кроссовер Mini будет весьма крупным – по габаритам его можно будет сравнить с BMW X1. Дата выхода новинки не объявлена, но сам совместный завод с Great Wall пока только строится и заработает лишь в 2022 году.

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Электромобиль, Авто, Новинки авто.

Автор:

Телеграф
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