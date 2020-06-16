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Inifniti оптимизирует свою модельную линейку

Inifniti оптимизирует свою модельную линейку
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Теперь новый председатель Infiniti Пейман Каргар уточнил, что Infiniti перейдет к "устойчивому бизнесу", который приносит прибыль и предлагает ассортимент высококачественных продуктов.

В ранних отчетах компании указывалось, что Infiniti сильно пострадает от изменений, и премиальный бренд может в конечном итоге лишиться от заднеприводных моделей, в рамках перехода на стратегию "Nissan plus".

В то время как ряд моделей Nissan будет исключен, Каргар сказал, что Infiniti "не собирается сокращать модельный ряд". Однако стоит отметить, что компания уже отказалась от Q70 в Северной Америке. Руководитель также намекнул, что есть "много хороших вещей, которые сегодня не видны". Он не уточнил, но компания готовится представить кроссовер-купе QX55 в конце этого года.

Говоря о будущих моделях, руководитель подтвердил, что они предложат несколько вариантов силовых установок, включая двигатели внутреннего сгорания, полностью электрические и "высокоэффективные" варианты e-Power.

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Говоря о последнем, ранее в компании описывали этот вариант как топливные электромобили, которые будут иметь 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель и небольшой аккумуляторный блок мощностью от 3,5 до 5,1 кВт-ч. Бензиновый мотор будет генерировать электроэнергию для электродвигателей, которые будут иметь общую мощность от 248 до 429 л.с. Однако, в отличие от PHEV, модели e-Power не будут иметь зарядных портов.

Каргар не говорил о более спорных моделях плана реструктуризации линейки, но отметил, что Infiniti будет иметь более тесные связи с Nissan. Это беспокоит фанатов, так как это означает, что будущие модели Infiniti будут использовать платформы и моторы вместе с автомобилями Nissan. Это может привести к тому, что Q50, например, переедет на платформу Nissan Altima.

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Автомобили, Новинки авто, Inifniti.

Автор:

Телеграф
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