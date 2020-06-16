Hyundai Creta готовится к выходу в свет: подготовка уже стартовала

С 15 июня на предприятии Hyundai в индийском городе Ченнай начали монтаж и переналадку оборудования.

Hyundai Creta с третьим рядом сидений (+30 см к габаритной длине) будет сходить с тех же производственных линий завода, которые с 16 марта выпускают стандартные 5-местные кроссоверы второго поколения.

На все работы по наладке оборудования планируется потратить около 5 дней. Первые серийные 7-местные Creta выйдут в конце квартала 2020 года.

В подкапотном пространстве модели изменений не произойдет. Здесь расположатся уже знакомые бензиновые двигатели 1,5 л. (115 л.с.), 1,4 л. с турбонаддувом (140 л.с.) и 1,5-литровый дизель (115 л.с.).

В качестве трансмиссии выступает 6-скоростная МКПП, 6-ступенчатый гидромеханический "автомат", 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями и "вариатор". Все Creta из Ченная как были только переднеприводными, так и останутся.

Внешность новинки пока остается тайной, однако мы знаем о ней по шпионским снимкам модели. Известно, что кроссовер не только заметно прибавит в длину, но и по габаритной высоте, чтобы обеспечить на третьем ряду сидений приемлемый комфорт. также изменится и боковой профиль, а новые задние фонари полностью разместятся на двери багажника с огромным проемом во всю ширь.

Creta из Индии будут также экспортировать в ряд соседних стран.