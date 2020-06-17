Представлена агрессивная версия Audi Q8 от Lumma

Кроссовер Lumma CLR 8 RS отличается оригинальным обвесом, а его 4,0-литровый мотор форсирован до 700 сил.

Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design представило свой взгляд на кроссовер Audi Q8. Автомобиль адресован тем, кому мало агрессии и спорта, предлагаемых Audi RS Q8.

Версия Audi Q8 от Lumma Design получила карбоновые расширители колесных арок, углепластиковые спойлеры на крыше и по середине двери багажного отделения.

Кроме того, карбоном отделаны сплиттер, диффузор, решетка радиатора, воздухозаборники в переднем бампере, накладки на нижние части дверей, корпуса боковых зеркал и ручки дверей. В салоне появились педали из анодированного алюминия, коврики с логотипом Lumma и кожаная обивка.

Штатный 4,0-литровый V8 форсировали на 105 л.с. и 110 Нм, так что двигатель выдает теперь 699 л.с. и 910 Нм максимального крутящего момента. Дышать свободно такому мощному агрегату позволяет спортивная выпускная система с четырьмя патрубками, отделанными карбоном. Завершают образ проставки на колеса, увеличивающие вылет.

Доплата за полный пакет доработок составляет 38 000 евро. «Стандартный» Audi RS Q8 стоит в Германии 100 тысяч евро. Первые клиенты получат свои автомобили в четвертом квартале 2020 года.