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Представлена агрессивная версия Audi Q8 от Lumma

Представлена агрессивная версия Audi Q8 от Lumma
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Кроссовер Lumma CLR 8 RS отличается оригинальным обвесом, а его 4,0-литровый мотор форсирован до 700 сил.

Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design представило свой взгляд на кроссовер Audi Q8. Автомобиль адресован тем, кому мало агрессии и спорта, предлагаемых Audi RS Q8. 

Версия Audi Q8 от Lumma Design получила карбоновые расширители колесных арок, углепластиковые спойлеры на крыше и по середине двери багажного отделения. 

Кроме того, карбоном отделаны сплиттер, диффузор, решетка радиатора, воздухозаборники в переднем бампере, накладки на нижние части дверей, корпуса боковых зеркал и ручки дверей. В салоне появились педали из анодированного алюминия, коврики с логотипом Lumma и кожаная обивка.

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Штатный 4,0-литровый V8 форсировали на 105 л.с. и 110 Нм, так что двигатель выдает теперь 699 л.с. и 910 Нм максимального крутящего момента. Дышать свободно такому мощному агрегату позволяет спортивная выпускная система с четырьмя патрубками, отделанными карбоном. Завершают образ проставки на колеса, увеличивающие вылет.

Доплата за полный пакет доработок составляет 38 000 евро. «Стандартный» Audi RS Q8 стоит в Германии 100 тысяч евро. Первые клиенты получат свои автомобили в четвертом квартале 2020 года.

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Автомобили, Новинки авто, Audi Q8 от Lumma.

Автор:

Телеграф
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