Новый пикап Mazda BT-50 официально представила компания

Новинка была представлена в прямом эфире Mazda Australia.

После долгого пребывания на рынке, японский автопроизводитель Mazda наконец-то полностью переоснастил пикап BT-50 третьего поколения.

Как и ожидалось, Mazda BT-50 2021 года имеет фирменный язык дизайна Kodo, благодаря которому совершенно новый пикап напоминает кроссовер Mazda CX-9.

Комбинируя полезность и роскошь в стильном корпусе, BT-50 изначально доступен в кузове с двойной кабиной для глобального рынка.

Главная перемена BT-50 2021 модельного года- это его основа, так как он сейчас базируется на платформе Isuzu, в частности, Isuzu D-Max.

Таким образом, он отказывается от предыдущего двигателя Ford в пользу нового четырехцилиндрового 3,0-литрового турбодизельного двигателя мощностью 188 лошадиных сил и 450 ньютон-метров крутящего момента.

Пару силовому агрегату составляет шестиступенчатая механическая или автоматическая коробки передач, а привод доступен в вариантах 4x4 и 4x2. Ожидается, что менее мощный и меньший двигатель будет добавлен в линейку для более бюджетных комплектаций, прежде чем он поступит в продажу в Австралии к концу этого года.

В салоне Mazda BT-50 2021 также имеет 9,0-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и климат-контроля, аналогичный тому, который для Isuzu D-Max в Таиланде в прошлом году. Тем не менее, весь дизайн кабины - чистый стиль Mazda, поэтому ожидайте того же изящества в исполнении этого утилитарного пикапа.

Mazda не объявила цены на новый BT-50, а также его доступность на других рынках, но по имеющейся информации, он будет выпускаться совместно с D-Max в Таиланде.