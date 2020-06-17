Компания Toyota запускает продажи нового Harrier

В отличие от других внедорожников, Harrier объединяет в себе простоту, элегантность и надежность в кузове кросс-купе.

17 июня в Японии стартовали продажи нового купеобразного Toyota Harrier.

В компании рассчитывают, что спрос на модель будет достаточно высок и планируют продавать до 3,1 тыс. экземпляров модели в месяц.

Стоимость модели на местном рынке начинается с отметки в 2,99 млн йен. За топовую комплектацию придется выложить 4,43 млн йен за бензиновый вариант или 5,04 млн йен за версию с гибридной силовой установкой.

С момента своего дебюта в 1997 году, Harrier продолжает лидировать в своем сегменте, предлагая покупателям все прелести класса, который в компании называют "Urban SUV". Как отмечают в пресс-службе Toyota, инженерам удалось создать автомобиль, который выходит за рамки категории внедорожников и предлагает новую ценность в качестве "обогащающего жизнь партнера".

Новый Harrier получил дизайн передней части, который подчеркивает его "острый и бесстрашный" стиль благодаря непрерывности линий, проходящих от верхней решетки к фарам. Несмотря на простую конструкцию, боковой профиль выглядит динамично. В задней части внимание привлекает линия, проходящая через всю крышку багажника и соединяющая задние фонари. Новинка будет доступна в семи цветах, включая Precious Black Pearl.

В интерьере используется тактильная синтетическая кожа, а также три сорта дерева с тиснением, которые создают непринужденную атмосферу качества. Панорамная крыша, впервые используемая Toyota, оснащена электрическими шторами и электрохромным стеклом. В интерьере использованы малоконтрастные коричневые, серые и черные цвета. Эта успокаивающая атмосфера придает интерьеру ощущение шикарности и зрелости.

Новый Harrier создан на модульной платформе TNGA (GA-K), что позволило сделать кроссовер с низким центром тяжести для достижения комфорта при вождении. Спереди используется подвеска MacPherson и двойной поперечный рычаг сзади. В новом Harrier используются амортизаторы, которые обеспечивают плавный ход даже в очень низких диапазонах скоростей.

Автомобиль оснащен системой Active Cornering Assist (ACA), которая используется для управления торможением для предотвращения недостаточной поворачиваемости на поворотах. В сочетании с электрической системой рулевого управления, которая быстро реагирует на движение рулевого колеса и обеспечивает легкое управление, это создает ощущение комфорта и отзывчивости автомобиля. Платформа TNGA позволила интегрировать также функции Dynamic Force Engine и Direct Shift-CVT, а моторная гамма Harrier пополнится гибридными моторами.

Новый Harrier комплектуется фирменным комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense, в которую входят система автоматического торможения, которая обнаруживает в том числе пешеходов днем и ночью, а также велосипедистов. Цифровое внутреннее зеркало, впервые используемое компанией Toyota, позволяет записывать изображения с передней и задней камер автомобиля во время движения.

Toyota Harrier оснащен навигационной системой T-Connect SD с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем TFT и возможностью подключения смартфонов. Звуковая система премиум-класса JBL (9 динамиков) создает современное и реалистичное акустическое пространство.

Кроме того, электрифицированный кроссовер можно как заряжать от домашней розетки, так и использовать в качестве генератора в случае отключения света.