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Компания Lordstown готовит к дебюту свой электрокар Endurance

Компания Lordstown готовит к дебюту свой электрокар Endurance
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter
Компания Lordstown Motors на следующей неделе представит полномасштабный прототип своего электрокара Endurance.

Для разработки и создания прототипа электромобиля стартап Lordstown Motors сотрудничал с калифорнийской студией Hydra Design, которая также создала реалистичные изображения пикапа Endurance,.

Основанная в 2010 году автомобильным дизайнером Джоном Халлом, компания Hydra Design Labs имеет команду опытных дизайнеров и специалистов со средним опытом более 30 лет в области проектирования, моделирования и создания прототипов автомобилей.

"Мы очень рады быть частью проекта Lordstown Motors, помогая войти в историю с первым в мире полностью электрическим пикапом", - сказал Джон Халл, основатель и президент Hydra Design Labs.

"Наша цель при разработке Endurance состояла в том, чтобы создать прочную платформу, которая могла бы удовлетворить требования оперативного пикапа. Мы смогли использовать компоновку электропривода, чтобы исследовать новые уникальные дизайнерские решения", - добавил он.

Hydra Design Labs работала с Lordstown Motors над общим дизайном электрического пикапа Endurance, включая интерьер и экстерьер автомобиля. Компания занималась проектированием поверхностей CAD, масштабным моделированием и полноразмерным прототипированием.

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Обе компании сейчас активно работают над прототипом шоу-кара, который будет представлен на следующей неделе. Lordstown Motors сообщает, что производство Endurance запланировано на конец 2020 года, а поставки автомобилей начнутся в первом квартале 2021 года.

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Автомобиль, Авто, Lordstown.

Автор:

Телеграф
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