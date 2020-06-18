Компания Ford выпустил "внедорожные" версии Transit и Tourneo

Новые версии Ford Transit и Tourneo получили измененную внешность в стиле "горячего" пикапа Ranger Raptor, доработаные салоны, а также технические решения от Focus RS.

Самое "злое" по внешности исполнение Trail получили цельнометаллические фургоны — старшая и самая тяжелая модель Transit, а также более легкая младшая версия Transit Custom. У таких машин есть решётка радиатора в стиле Ranger Raptor, бамперы и защитный "пояс" по низу кузова из некрашеного чёрного пластика, оригинальные 16-дюймовые колёса, логотипы Trail, а также рейлинги и подножки, которые за доплату ставятся на Transit Custom.

В салоне "Трейлов" — новая отделка кожзамом, а в оснащение также входят кондиционер, подогрев лобового стекла, складные зеркала с электроприводом.

В списке опций для самого большого Transit Trail есть полный привод с муфтой подключения задней оси с принудительной блокировкой. По умолчанию же Transit и Transit Custom – переднеприводные, но в версии Trail они уже в базовом оснащении имеют на передней оси самоблокирующийся дифференциал Quaife mLSD, аналогичный применяемому на хот-хэтче Focus RS.

Под капотом машин для Европы — двухлитровый турбодизель EcoBlue на 130, 170 или 185 л.с. При этом каждый из этих моторов может оснащаться "мягкой" 48-вольтовой гибридной системой. Шестиступенчатые коробки — механические и автоматические, но самоблок Quaife mLSD работает только с "механикой".

Фургоны Transit Custom (низкая крыша, одинарная или двойная кабина, короткая или длинная база) и минивэны Tourneo Custom (8-местный, короткая база) также получили и более скромное "внедорожное" исполнение Active. Здесь тоже есть измененные бамперы и некрашеная пластиковая защита кузова по периметру. Но решетка радиатора уже не такая "злая", оригинальные колеса — на 17 дюймов, а не на 16, как у Trail. В салоне есть отделка кожзамом, новые кресла и декоративные вставки черного и синего цветов.

Агрегаты версий Trail и Active одинаковы, но передний самоблок Quaife mLSD для исполнений Active — опция, которая в Англии, к примеру, стоит 550 фунтов.

Варианты Trail и Active для серий Transit и Tourneo уже доступны для заказа по всей Европе, а поставки начнутся в конце лета. Уже известны некоторые европейские цены. Например, в Англии. Transit Custom Active стоит от 30 000 фунтов, Tourneo Active — от 37 950 фунтов. Версия Transit Custom Trail стартует с 29 950 фунтов, а топовый Transit Trail начинается с 35 685 фунтов. В будущем исполнение Active получат и "каблучки" Transit Connect (грузовой фургон) и Tourneo Connect (пассажирский компактвэн).