Lamborghini Urus обзавелся новым пакетом Pearl Capsule

Pearl Capsule включает в себя 4 перламутровых оттенка с глянцевым блеском, в числе которых жёлтый Giallo Inti, оранжевый Arancio Borealis и зелёный Verde Mantis.

Lamborghini Urus получил новый опциональный пакет Pearl Capsule, придающий производительному кроссоверу привлекательный вид.

Комплект также состоит из чёрных акцентов на крыше, спойлере, заднем диффузоре и других элементах. Urus с новым набором также оснащается 23-дюймовыми колёсами, окрашенными в чёрный оттенок и цвет кузова.

Кроме того, кросс с Pearl Capsule обладает патрубками выхлопной системы с чёрно-матовым покрытием.

В салоне Urus с новым набором использовали 2 оттенка: чёрный и цвет кузова. Итальянская компания концентрирует внимание на креслах с шестигранной прострочкой.

Здесь, в частности, присутствует отделка из углеродного волокна и тёмного анодированного алюминия. При этом также в качестве обивки для сидений предлагается алькантара.

Как отмечают в Lamborghini, дилеры бренда смогли продать 8300 экземпляров Urus по всему миру с момента выхода производительного кросса.