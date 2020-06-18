Lamborghini Urus обзавелся новым пакетом Pearl Capsule

Lamborghini Urus получил новый опциональный пакет Pearl Capsule, придающий производительному кроссоверу привлекательный вид.
Комплект также состоит из чёрных акцентов на крыше, спойлере, заднем диффузоре и других элементах. Urus с новым набором также оснащается 23-дюймовыми колёсами, окрашенными в чёрный оттенок и цвет кузова.
Кроме того, кросс с Pearl Capsule обладает патрубками выхлопной системы с чёрно-матовым покрытием.
В салоне Urus с новым набором использовали 2 оттенка: чёрный и цвет кузова. Итальянская компания концентрирует внимание на креслах с шестигранной прострочкой.
Здесь, в частности, присутствует отделка из углеродного волокна и тёмного анодированного алюминия. При этом также в качестве обивки для сидений предлагается алькантара.
Как отмечают в Lamborghini, дилеры бренда смогли продать 8300 экземпляров Urus по всему миру с момента выхода производительного кросса.