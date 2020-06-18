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Австралийская компания H2X обещает представить водородный автомобиль

Австралийская компания H2X обещает представить водородный автомобиль
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Компании совместными усилиями уже занимались разработкой водородного седана Granite и внедорожника Obsidian китайской компании Grove Hydrogen Automotive.

Стало известно, что австралийская компания H2X обещает представить несколько прототипов авто на водородных топливных элементах.

Основатели имеют немалый опыт работы в автомобильной отрасли: Брендан Норман занимал пост финансового директора в BMW, Audi, Volkswagen и Infinity, а Крис Ритц был дизайнером в VW, Audi, Nissan и Fiat/Alfa Romeo.

В планах компании построить для начала два грузовика для крупных транспортных компаний, так как в Австралии на данный момент инфраструктуры водородных заправок совершенно нет.

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Так, первую в стране колонку сделали в 2019 году в Канберре. Позже появится внедорожник Snowy, семейный электрокар мощностью 255 л.с. и запасом хода порядка 650 км. Известно, что 5 кг водорода будут содержаться в четырех баках под давлением 700 бар.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, H2X.

Автор:

Телеграф
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