BMW 7-Series: компания трудится над новым поколением модели

Производители BMW готовятся представить обновленную модель 7-Series.

BMW уже работает над следующим поколением 7-Series, но это не значит, что текущая модель останется нетронутой до конца своего жизненного цикла.

Все еще продаваемый во многих странах мира, флагманский седан из Баварии обзавелся новым семейством из шести дизельных двигателей для европейского рынка, которое включает более экологически чистые и более эффективные силовые агрегаты.

Это стало возможным благодаря 48-вольтовой электрической системе со встроенным стартером-генератором, которая добавляет к мощности 11 лошадиных сил (8 киловатт).

BMW обещает, что это поможет новым 3,0-литровым дизелям обеспечить оптимальный расход топлива, экономя от 0,4 до 0,6 литра на 100 километров пути.

Начиная с 730d, 730d xDrive и их соответствующих версий с удлиненной колесной базой, эти модели получают обновленный рядный дизельный двигатель с дополнительными 21 л.с. для суммарной мощности в 286 л.с., при этом крутящий момент увеличивается на 30 ньютон-метров до 650 Нм. Благодаря приобретенной динамике, оба седана набирают 100 км/ч всего за 5,9 и 5,6 секунды соответственно.

Что касается более производительных версий 3,0-литрового двигателя, 740d xDrive теперь предлагает 340 л.с., что на 20 л.с. больше по сравнению с предыдущей версией силовой установки. Благодаря этому и дополнительным 20 Нм до максимума в 700 Нм между 1750 и 2250 об/мин роскошному седану теперь потребуется всего 5,0 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч, то есть на 0,2 секунды быстрее, чем раньше.

Оба агрегата оснащены новой системой фильтрации выхлопных газов с оптимизированным сажевым фильтром, что позволяет дизелю 7-Series соответствовать европейским стандартам выбросов Euro 6d.

Кроме того, по словам BMW, покупателям будут предложены новые возможности индивидуальной настройки дизайна, в том числе новая кожа BMW Individual Merino для салона дымчато-белого цвета, темно-синего или черного.