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Круче Hyundai Venue: Kia готова представить кроссовер Sonet

Круче Hyundai Venue: Kia готова представить кроссовер Sonet
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter
Kia Sonet позиционируется, как более премиальный кроссовер, который по стоимости и комплектациям опережает Hyundai Venue, основанный на той же самой платформе.

Официальная презентация концепта Sonet состоялась в феврале текущего года в рамках мероприятия Auto Expo, проведенного в Индии, город Нью — Дели. По размерам кузова кроссовер считается самым компактным среди всех автомобилей генерации SUV, его длина составляет меньше 4 метров.

Под капотом компактного Kia Sonet представлен атмосферный мотор с объемом 1,2 литра с мощностью 83 лошадиных силы, 1 — литровым турбированным двигателем силой 120 л.с., а также дизельным мотором с объемом полтора литра мощностью 90 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется механической или роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Кроссовер Kia Sonet имеет ряд преимуществ перед Hyundai Venue, у нового авто уже в стандартной комплектации установлены современные устройства управления и богатое техническое оснащение, таким образом производители максимально стараются исключить конкуренцию.

Субкомпактный кроссовер оснащен 6 подушками безопасности, опцией запуска двигателя авто с помощью кнопки, современным информационно — развлекательным комплексом с большим монитором, установкой для оптимизации оптимальной климатической обстановки в салоне, функцией предупреждения аварийных ситуаций и адаптивным круиз — контролем.

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До возникновения пандемии, которая заставила поменять планы многих организаций, концерн Kia планировал начать продажи Sonet в августе 2020 года, но теперь о точных датах продаж информации нет — так заявил глава отдела продаж и маркетинга компании Kia в Индии Манохар Бхат. Скорей всего дата начала продаж будет откорректирована относительно мировой ситуации из — за короновируса.

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Автомобиль, Авто, Kia.

Автор:

Телеграф
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