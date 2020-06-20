Jaguar Land Rover сужает модельный ряд

Британский производитель критически оценивает ассортимент и решит, что с ним делать в течение нескольких недель.

Jaguar Land Rover по-прежнему не желает предпринимать каких-либо шагов, но, по данным зарубежных СМИ, в течение нескольких недель станет ясно, какие серьезные последствия коронавируса имеют место быть для автопроизводителя.

Как сообщил в одном из интервью финансовый директор JLR П. Б. Баладжи, британский производитель сначала хочет определить, как быстро восстановятся мировые продажи после сильных ударов, которые сейчас наносит пандемия.

Затем производитель решит, будут ли сокращены инвестиции в новые проекты и придется ли прекратить выпуск существующих моделей.

"Как JLR, нам нужно подождать еще несколько недель, чтобы лучше понять последствия. Затем мы посмотрим, следует ли сократить объем поставок Jaguar Land Rover, если глобальные продажи не увеличатся", — пояснил Баладжи.

По словам финансового директора Jaguar Land Rover Адриана Марделла, некоторые новые программы развития уже приостановлены, и напомнил, что автопроизводитель уже участвовал в программе сокращения расходов после того, как в предыдущем финансовом году упали продажи в Китае.