Volkswagen объявила о старте продаж нового купеобразного кроссовера Tayron X

Купе-кроссовер Volkswagen Tayron X поступил в продажу. Прием заказов на новинку стартовал в субботу, 20 июня. Автомобиль построен на базе стандартной версии Tayron.

Помимо иного силуэта кузова, версия Tayron X будет отличаться наличием спортивного обвеса R-Line уже в базовой модификации. Купе-кроссовер получил размеры 4626х1860х1662 мм, а расстояние между осями составляет 2 730 мм.

В качестве силовой установки используется 2,0-литровый турбомотор с мощностью 186 л.с. Вместе с двигателем сочетается 7-диапазонная роботизированная коробка передач DSG7. В более продвинутой версии можно рассчитывать на фирменную систему полного привода 4Motion. В Volkswagen также объявили о появлении специальной версии с мощным двигателем на 220 л.с.

Техническое оснащение автомобиля получилось очень богатым - отметим наличие большой виртуальной "приборки", передовой мультимедийной системы, камер кругового обзора, а также полного набора электронных помощников для обеспечения безопасности.

Как и ожидалось, автомобиль получился недешевым - самая доступная версия обойдется в 236 000 юаней, а за максимальную комплектацию дилеры просят уже 296 000 юаней.