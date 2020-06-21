Кроссовер Kia Seltos превратится в электрокар (Фото)

Южнокорейский автомобиль Kia Seltos будет выпускаться в электрической комплектации. Информацию о новом транспортном средстве опубликовало одно из индийских издательств. Его сотрудники заявили, что обновленная версия автомобиля будет выпускаться со второй половины нынешнего года.

Аналитики считают, что автомобиль будет поставляться только для автосалонов Kia в Китае и сменит кроссовер прошлое поколение KIA KX3.

Технические характеристики пока что производителем не раскрываются, но актуальная китайская версия автомобиля имеет электрический мотор на 110 лошадиных сил, питание которого происходит от аккумулятора на 45,2 кВт*ч.

Проехать такое авто может около 300 километров.

Также автомобильные специалисты не исключают того, что в Kia выпустят сразу две версии автомобиля: для дальних поездок и стандартную. В первом случае обычный двигатель заменит силовой агрегат на 184 лошадиных сил, который устанавливается на модель Elantra.