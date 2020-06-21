Genesis GV80 и Palisade: компания Hyundai приостановила производство популярных кроссоверов

Корейский Hyundai и его премиальный суббренд Genesis вынуждены пересмотреть свои производственные планы из-за эпидемии коронавируса. В связи с нехваткой комплектующих временно приостановлено производство нового кроссовера Genesis GV80, а также автомобиля Hyundai Palisade.

Об этом стало известно в субботу, 20 июня. Остановка производства Genesis GV80 может стать проблемой, если такая ситуация затянется.

Эта новинка приглянулась очень многим и пользуется высокой популярностью. На данный момент насчитывается уже 10 тыс. предварительных заказов на Genesis GV80.

Для сравнения, за весь 2019 год Genesis реализовал 21 233 новых автомобиля. В представительстве корейской компании уже поспешили заверить клиентов, что простой не будет носить длительный характер, и все клиенты получат свои машина в соответствие с планом.

Напомним, что в феврале производство машин Genesis и Hyundai уже останавливалось из-за нехватки жгутов для выполнения проводки, поставки которых шли из Китая.

Каких компонентов недостает сейчас, объявлено не было.