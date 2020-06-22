Компания Honda опубликовала загадочный тизер уже известной модели

На днях производитель опубликовал загадочное видео, заставляющее предположить, что хетчбэк готовят к неким свершениям на гоночных трассах.

Не исключено, компания даже в условиях пандемии готовится к штурму рекорда Нюрбургринга.

Honda анонсировала самую, пожалуй, суровую версию своего хот-хэтча в начале нынешнего года – по сути, перед самым началом коронавирусной эпопеи. С тех пор Civic Type R Limited Edition кое-где успела поступить в продажу, но более ничего об этой модификации Honda не сообщала.

Ролик завершается отсечкой секундомера, а ряд деталей позволяет предположить, что дело происходит на "домашней" трассе Suzuka – треке, к созданию которого Honda имела непосредственное отношение. Наконец, видео сопровождается хэштегом #TypeRChallenge.

Потаенного смысла этого ролика производитель не объяснил. Однако мы знаем, что в условиях пандемии практически невозможно переместить группу инженеров и автомобили из одной страны в другую – например, из Японии в Германию, где находится знаменитый Нюрбургринг. Кроме того, мы также знаем, что в Honda всегда уделяли пристальное внимание способности своих автомобилей удерживать за собой звание рекордсменов этой трассы.

Соответственно, все вышеизложенное вполне можно считать намеком на подготовку Honda к установлению нового рекорда – скажем, в классе серийных переднеприводных машин. Сейчас он принадлежит Renault Megane RS Trophy-R, который уложился в 7 минут и 40,1 секунды, но до этого самым быстрым переднеприводником считалась как раз Honda Civic Type R.

Официально о намерениях снова вступить в битву за рекорд Honda не заявляла. Тем не менее, не исключено, что опубликованный видеотизер является как раз своего рода анонсом будущих достижений: осталось только дождаться завершения пандемии.