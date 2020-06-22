На продажу выставили BMW 6-Series 1979 года с пробегом 1645 километров

В Германии выставили на продажу раннюю BMW 6-Series, которая с 1979 года проехала всего 1645 километров.
Такой небольшой пробег связан с тем, что почти 30 лет автомобиль стоял в гараже после смерти первого владельца.
Известно, что владелец из испанской Малаги приобрёл машину в 1979 году и вскоре умер, а вдова не пользовалась машиной и решила продать купе только в 2015 году.
С 2015 года BMW 633 CSi сменила нескольких владельцев, причём салон Sportwagen Teiber уже продавал эту машину в апреле 2018 года.
В последние пять лет купе регулярно обслуживали и бережно хранили, так что состояние соответствует заводскому.