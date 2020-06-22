Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую базовую версию

Новая версия, как и предыдущая, оснащена полным приводом с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), но их суммарная отдача намного меньше: 286 л.с. мощности и 415 Нм крутящего момента против 408 л.с. и 760 Нм в EQC 400 4Matic.

Немецкий электрический EQC был представлен еще в 2018 году, но до сих пор представлен в единственном исполнении Mercedes-Benz EQC 400 4Matic с двумя электромоторами мощностью 408 л.с.

Однако на днях дебютировала модификация EQC 350 4Matic, которая станет доступнее.

Питает двигатели АКБ емкостью 79,2 кВт/ч, как и у предыдещей версии, поэтому запас хода модели остался неизменным — 415 км по циклу NEDC. Максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 180 км/ч, но время разгона до 100 км/ч, разумеется, выросло, хоть и незначительно: 6,9 с против 5,1 с у "четырехсотой" версии.

Автомобиль пока будет доступен только в Китае. Здесь сборку машин наладят на совместном предприятии Beijing Benz. За версию EQC 350 в Китае просят 71 тыс. долларов.