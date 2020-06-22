Renault подготовил спецверсию нового кроссовера Koleos Black Edition (Фото)

Компания Renault на днях презентовала особую версию своего кроссовера Koleos, которая получила название Black Edition.

Новинка будет выпущена лимитированным тиражом в количестве всего 400 единиц.

От стандартной версии новый Koleos Black Edition отличается радом деталей, например 19-дюймовыми колесными дисками, глянцевыми стойками, корпусами боковых зеркал, наличием порогов и отделкой салона в черном цвете.

Кузов нового кроссовера может быть окрашен три варианта цветов: белый, черный и серый. В движение новинка будет приводиться 2,5-литровым мотором мощностью 177 лошадиных сил. Привод доступен на выбор: передний или полный.

Также кроссовер оснащен информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым монитором с функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto, системой экстренного торможения, функцией мониторинга слепых зон, камерой заднего обзора, задними парктрониками и противотуманными фарами.

Цена Renault Koleos Black Edition стартует с отметки в 36 990 долларов.