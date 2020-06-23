Седан Genesis G70 получит больше мощности: интересные детали

Премиальный корейский бренд Genesis готовит обновление своего седана G70. Во вторник, 23 июня, появилась информация о силовых установках нового автомобиля.

По предварительным данным, новинка сохранит предыдущие двигатели - напомним, что сейчас седан продается с 2- и 3,3-литровыми бензиновыми моторами.

Многие ждали обновления моторной гаммы, так как премиальный KIA Stinger, являющийся конкурентом G70, обзаведется новыми турбомоторами с объемом 2,5 и 3,5 литра.

Однако в Genesis все же подготовили небольшое обновление - за счет внесенных изменений в программное обеспечение Genesis G70 получит больше мощности. Также в компании поработали над модификацией выхлопной системы для увеличения мощности. Также Genesis порадует поклонников новым типом кузова универсал для модели G70.

С технической точки зрения новинка должна получить систему полного привода и самую современную информационно-развлекательную систему.

После появления обновленного авто покупателя смогут выбрать из 19 различных оттенков кузова. Ожидается, что в продажу обновленный G70 поступит в начале 2021 года.