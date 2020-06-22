Для женщин и молодежи: Jaguar думает над концепцией нового хэтчбека

По данным источника, продажи моделей Jaguar XE и XF постепенно падают, поэтому руководство компании рассматривает возможность полностью прекратить выпуск этих машин и наладить производство нового седана с гибридными силовыми установками.
Кроме того, в планах есть новый компактный городской хэтчбек, который мог бы стать "глобальным продуктом, привлекающим молодежь и, прежде всего, женщин".
Какой-либо информации о будущем хэтчбеке Jaguar пока нет, но предполагается, что некоторые черты дизайна он позаимствует у концептуального Jaguar RD-6, который презентовали еще в 2003 году в рамках автосалона во Франкфурте.
Как сообщалось ранее, в компании Jaguar назвали секрет популярности больших радиаторных решеток.