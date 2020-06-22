Для женщин и молодежи: Jaguar думает над концепцией нового хэтчбека

Компания Jaguar планирует пересмотреть свой модельный ряд. Так, производитель может убрать из него седаны XE и XF, а вместо них выпустить новый компактный хэтчбек. Об этом в интервью журналу Autocar рассказал главный дизайнер бренда Джулиан Томсон.

По данным источника, продажи моделей Jaguar XE и XF постепенно падают, поэтому руководство компании рассматривает возможность полностью прекратить выпуск этих машин и наладить производство нового седана с гибридными силовыми установками.

Кроме того, в планах есть новый компактный городской хэтчбек, который мог бы стать "глобальным продуктом, привлекающим молодежь и, прежде всего, женщин".

Какой-либо информации о будущем хэтчбеке Jaguar пока нет, но предполагается, что некоторые черты дизайна он позаимствует у концептуального Jaguar RD-6, который презентовали еще в 2003 году в рамках автосалона во Франкфурте.

Как сообщалось ранее, в компании Jaguar назвали секрет популярности больших радиаторных решеток.