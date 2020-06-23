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Nissan Kicks: в сети выложили независимую версию кроссовера в кузове пикап (Фото)

Nissan Kicks: в сети выложили независимую версию кроссовера в кузове пикап (Фото)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Недавно в сети опубликовали рендеры, на которых показали Nissan Kicks в виде пикапа. Автором изображений стал независимый дизайнер Клебер Сильва, подхвативший идею создания грузовичка на базе японского кроссовера.

Автомобиль, представленный на изображениях, отличается монументальной внешностью, чем впечатлил журналистов портала CarBuzz.

Как отмечает зарубежное издание, перевернутые C-образные стойки вписываются в общую концепцию дизайна компактного грузовичка, напоминающего по очертаниям пикап Nissan Navara.

В данном случае не лишними выглядят и боковые ступеньки. Хотя задняя часть пикапа Nissan Kicks лишилась вертикальных фонарей, из-за чего выглядит непривычно. Пикапы часто наделяют дизайнерскими решениями, позаимствованными у внедорожников, пример тому - новый Mazda BT-50. Не исключено, что в обозримом будущем продолжится такая тенденция.

Отметим, что Клебер Сильва - талантливый дизайнер, который освоил искусство переосмысления автомобилей, представляя их в других сегментах. Недавно художник создал и рендер электрической версии нового BMW 4 Series, а более экстремальные наработки автора включают в себя универсал Tesla Model 3 и даже современный Magnum.

Презентацию Nissan Magnite перенесли на 2021 год: не только из-за коронавируса

Подобные творения выглядят так, будто их создавали заводские дизайнеры, и пикап Nissan Kicks в этом ряду - не исключение.

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Все по теме:

Nissan, Авто, Пикап, Nissan Kicks.

Автор:

Телеграф
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