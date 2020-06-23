Nissan Kicks: в сети выложили независимую версию кроссовера в кузове пикап (Фото)

Автомобиль, представленный на изображениях, отличается монументальной внешностью, чем впечатлил журналистов портала CarBuzz.
Как отмечает зарубежное издание, перевернутые C-образные стойки вписываются в общую концепцию дизайна компактного грузовичка, напоминающего по очертаниям пикап Nissan Navara.
В данном случае не лишними выглядят и боковые ступеньки. Хотя задняя часть пикапа Nissan Kicks лишилась вертикальных фонарей, из-за чего выглядит непривычно. Пикапы часто наделяют дизайнерскими решениями, позаимствованными у внедорожников, пример тому - новый Mazda BT-50. Не исключено, что в обозримом будущем продолжится такая тенденция.
Отметим, что Клебер Сильва - талантливый дизайнер, который освоил искусство переосмысления автомобилей, представляя их в других сегментах. Недавно художник создал и рендер электрической версии нового BMW 4 Series, а более экстремальные наработки автора включают в себя универсал Tesla Model 3 и даже современный Magnum.
Подобные творения выглядят так, будто их создавали заводские дизайнеры, и пикап Nissan Kicks в этом ряду - не исключение.