Nissan Kicks: в сети выложили независимую версию кроссовера в кузове пикап (Фото)

Недавно в сети опубликовали рендеры, на которых показали Nissan Kicks в виде пикапа. Автором изображений стал независимый дизайнер Клебер Сильва, подхвативший идею создания грузовичка на базе японского кроссовера.

Автомобиль, представленный на изображениях, отличается монументальной внешностью, чем впечатлил журналистов портала CarBuzz.

Как отмечает зарубежное издание, перевернутые C-образные стойки вписываются в общую концепцию дизайна компактного грузовичка, напоминающего по очертаниям пикап Nissan Navara.

В данном случае не лишними выглядят и боковые ступеньки. Хотя задняя часть пикапа Nissan Kicks лишилась вертикальных фонарей, из-за чего выглядит непривычно. Пикапы часто наделяют дизайнерскими решениями, позаимствованными у внедорожников, пример тому - новый Mazda BT-50. Не исключено, что в обозримом будущем продолжится такая тенденция.

Отметим, что Клебер Сильва - талантливый дизайнер, который освоил искусство переосмысления автомобилей, представляя их в других сегментах. Недавно художник создал и рендер электрической версии нового BMW 4 Series, а более экстремальные наработки автора включают в себя универсал Tesla Model 3 и даже современный Magnum.

Подобные творения выглядят так, будто их создавали заводские дизайнеры, и пикап Nissan Kicks в этом ряду - не исключение.