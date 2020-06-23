Презентацию Nissan Magnite перенесли на 2021 год: не только из-за коронавируса

Японский автопроизводитель Nissan скорректировал свои планы относительно дебюта нового бюджетного кроссовера Magnite. Изначально предполагалось, что автомобиль презентуют во второй половине 2020 года.

Во вторник, 23 июня, пресс-служба Nissan выступила с заявлением, в котором говорится, что бюджетный Magnite не появится раньше начала 2021 года. Сдвинуть сроки пришлось из-за эпидемии коронавируса.

Главным рынком для новинки является Индия. Недавно с индийского рынка ушел бюджетный бренд Datsun и сейчас Nissan представлен там только кроссовером Kicks.

Поэтому неудивительно, что в компании захотели вывести на рынок бюджетный кросс, который мог бы посоперничать с популярными в Индии машинами KIA и Hyundai.

Среди возможных причин переноса дебюта нового авто называют и производственные проблемы - материнскую для Magnite модель Renault Kiger никак не запустят в производство, однако французы обещают успеть в заранее намеченные сроки.