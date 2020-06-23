Mazda обновила свой кроссовер CX-5

В продажу кроссовер должен поступить до конца лета.

Новинка практически не имеет перемен во внешности, однако инженеры доработали техническую часть. Отметим, что CX-5 теперь может быть окрашен в серый цвет, а также изменились шильдики.

Для Европы новый Mazda CX-5 доступен с 2,2-литровыми дизельными моторами мощностью 150 и 184 л.с., а также с 2,0- и 2,5-литровыми «атмосферниками» с отдачей 165 и 194 л.с. соответственно.

Базовый бензиновый двигатель объемом 2,0 литра теперь имеет технологию отключения двух цилиндров, а версии с полным приводом получили систему Off-Road Traction Assist.

Также новинка получила перенастроенный датчик . света , улучшенную систему распознавания пешеходов в темноте, 8-дюймовый монитор мультимедиа, комбинированную отделку, хорошую шумоизоляцию и диодную подсветку интерьера.