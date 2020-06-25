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Семиместная версия кроссовера Tesla Model Y появится в конце этого года

Семиместная версия кроссовера Tesla Model Y появится в конце этого года
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Скорее всего, в Model Y будет использована аналогичная лифтбеку Model S компоновка с двумя креслами спинками вперёд.

На сегодняшний день электрокроссовер Tesla Model Y выпускается только в 5-местной версии, а теперь Илон Маск сообщил, когда появится новая модификация.

На своей странице в Twitter Илон Маск ответил на вопрос, когда же на автомобильный рынок выйдет 7-местная версия кроссовера Tesla Model Y — электрокар можно ожидать в начале 4-го квартала 2020 года.

Компания Tesla пока не опубликовала фото салона 7-местной модификации, поэтому схема расположения 3-го ряда сидений до сих пор остаётся загадкой — особенно с учётом того, что в багажном отделении электрического авто не так много места.

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Электрический кроссовер Model Y построен на базе седана Model 3 и схож с более крупным Model X, однако без фирменных дверей "крылья сокола". За счёт использования силовой структуры с большими зонами деформации, унаследованной от Model 3, гарантируется высокий уровень пассивной безопасности.

Хотя ранее компания Tesla выпускала все модели с значительной задержкой, Model Y впервые вышел на рынок не только вовремя, а даже раньше обещанного срока: первые владельцы получили электрический кроссовер уже в феврале.

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Автомобили, Авто, Tesla Model Y.

Автор:

Телеграф
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