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Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Автомобиль выполнен на старой платформе, которая применялась для российской версии ix35 в 2010-2015 годах. Однако это не помешало ix35 получить современный дизайн и технологии.

Корейская компания Hyundai поделилась данными о продажах своего кроссовера ix35 за май 2020 года.

В прошлом месяце автомобиль разошелся тиражом в 5 тыс. экземпляров, что сделало его самым популярным кроссом бренда.

Дебют автомобиля состоялся 2,5 года назад, а в самом начале нынешнего года модель пережила первое обновление.

После чего его продажи значительно увеличились.

Габариты авто составляют 4435х1850х1715 мм, а расстояние между осями достигает 2 640 мм. Моторная гамма состоит из двух силовых агрегатов – 2,0-литрового атмосферного мотора с отдачей 163 л.с. и 1,4-литрового турбодвигателя, способного выдавать 140 л.с.

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Первый мотор работает вместе с МКПП или "автоматом", а второму полагается исключительно роботизированная трансмиссия. В максимальной версии можно рассчитывать на систему полного привода.

Из систем безопасности отметим наличие камер кругового обзора, контроля полосы движения и слепых зон, а также системы предотвращения фронтальных столкновений.

В топовой версии автомобиль оснащается панорамным люком.

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Автомобили, Авто, Кроссовер, Новинки авто.

Автор:

Телеграф
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