Специалисты Kia разработали инновационную коробку передач

Главною особенностью новой МКПП iMT станет отсутствие механической связи между педалью сцепления и трансмиссией.

Южнокорейская марка рассказала подробности о новой 6-скоростной механической коробке передач, которая получила название iMT.

Инновационная технология будет работать в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. Когда водитель будет нажимать педаль сцепления, то подаётся сигнал электрическим актуаторам на смыкание либо размыкание сцепления коробки передач с мотором.

При движении машины накатом электроника будет иметь возможность самостоятельно отключать двигатель вплоть до полной остановки.

А когда потребуется снова запустить силовой агрегат, то стартер-генератор сможет раскрутить его до нужных оборотов и подключить к трансмиссии, сохраняя при этом выбранную ранее водителем передачу. Таким образом, новая коробка iMT позволит снизить выбросы СО2 на 3% во время реальных условий эксплуатации.

Новая 6-скоростная коробка передач от Kia будет сочетаться как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Первым новую разработку получит европейский хетчбэк Rio.

Кроме того, новой iMT оснастят гибридные версии семейства Ceed, в том числе и кросс-хэтчбек Xceed.