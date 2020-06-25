Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потоп и наводнения в Украине: большая вода постепенно отступает
Потоп и наводнения в Украине: большая вода постепенно отступает
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

Специалисты Kia разработали инновационную коробку передач

Специалисты Kia разработали инновационную коробку передач
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Главною особенностью новой МКПП iMT станет отсутствие механической связи между педалью сцепления и трансмиссией.

Южнокорейская марка рассказала подробности о новой 6-скоростной механической коробке передач, которая получила название iMT.

Инновационная технология будет работать в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. Когда водитель будет нажимать педаль сцепления, то подаётся сигнал электрическим актуаторам на смыкание либо размыкание сцепления коробки передач с мотором.

При движении машины накатом электроника будет иметь возможность самостоятельно отключать двигатель вплоть до полной остановки.

Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

А когда потребуется снова запустить силовой агрегат, то стартер-генератор сможет раскрутить его до нужных оборотов и подключить к трансмиссии, сохраняя при этом выбранную ранее водителем передачу. Таким образом, новая коробка iMT позволит снизить выбросы СО2 на 3% во время реальных условий эксплуатации. 

Новая 6-скоростная коробка передач от Kia будет сочетаться как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Первым новую разработку получит европейский хетчбэк Rio.

Кроме того, новой iMT оснастят гибридные версии семейства Ceed, в том числе и кросс-хэтчбек Xceed.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Kia, МКПП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
04 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
&quot;Рассказ служанки&quot;: что &quot;рассказал&quot; тизер нового сезона (Видео)
"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь