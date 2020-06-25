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Специально для Европы: Ford выпустил новый Focus

Специально для Европы: Ford выпустил новый Focus
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Хотя модернизации четвертого Фокуса еще не было, линейка модели продолжает развиваться, и в ее моторной гамме появился новый агрегат с "мягким" гибридом.

В Старом Свете стартовали продажи Ford Focus, оснащенного установкой EcoBoost Hybrid с 1,0-литровой турбированной «тройкой», 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой батареей.

Доступны два варианта системы — мощностью 125 или 155 л.с. Уровень выброса оксидов углерода CO2 у гибрида находится на отметке 93 г/км.

Несмотря на то что цилиндров в двигателе всего три, электроника может отключать один из них в случае, если считает нагрузку небольшой — это экономит топливо и снижает уровень выбросов.

Стоит отметить, что новый мотор вытесняет собой 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 150 л.с., благодаря чему экономичность Focus улучшилась на 17%: теперь он расходует лишь 4,1 литра бензина по циклу NEDC.

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1,0-литровый двигатель модифицирован для достижения максимального КПД, в нем понижена степень сжатия и увеличен турбокомпрессор, причем крутящий момент электромотора используется для смягчения последствий запаздывания турбонаддува.

Среди других интересных особенностей стоит выделить наличие системы Start/Stop, которая способна выключать двигатель даже во время движения. Работает мотор в составе с 8-скоростным «автоматом» или же 6-скоростной «механикой» (да, гибрид с МКП).

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Автомобиль, Ford, Авто.

Автор:

Телеграф
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