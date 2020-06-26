Занавес приоткрыта: в сети появился тизер BMW M3 (Видео)

Немецкая компания BMW поделилась официальным видеороликом об обновленном "заряженном" автомобиле BMW M3. Запись была опубликована на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

Обновление BMW M-Series всегда воспринимают с большим ожиданием, поэтому появление M3 не стало исключением.

На данном этапе проходит активная фаза тестов с целью правильной настройки подвески и электронных блоков управления.

Ожидается, что дебют состоится через несколько месяцев – возможно в BMW успеют до конца 2020 года. Информация о моторной гамме обновленного M3 уже приоткрыта – автомобиль обзаведется 3,0-литровым силовым агрегатом с мощностью 480 л.с.

А модификацию Competition оснастят еще более мощным 510-сильным мотором. А вот одна из основных деталей экстерьера остается загадкой из-за плотного камуфляжа – пока неясно, получит ли M3 большие "ноздри" спереди, как у старшей M4.

Впервые в истории модель обзаведется полноприводной модификацией. При этом полный привод станет подключаемым в ручном режиме, а по умолчанию мощность будет передаваться исключительно на задние колеса.