Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сколько в Украине умерло людей от коронавируса: данные Минздрава, карта эпидемии
Сколько в Украине умерло людей от коронавируса: данные Минздрава, карта эпидемии
В Украине произошло два землетрясения
В Украине произошло два землетрясения
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня

Занавес приоткрыта: в сети появился тизер BMW M3 (Видео)

Занавес приоткрыта: в сети появился тизер BMW M3 (Видео)
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Немецкая компания BMW поделилась официальным видеороликом об обновленном "заряженном" автомобиле BMW M3. Запись была опубликована на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

Обновление BMW M-Series всегда воспринимают с большим ожиданием, поэтому появление M3 не стало исключением.

На данном этапе проходит активная фаза тестов с целью правильной настройки подвески и электронных блоков управления.

Ожидается, что дебют состоится через несколько месяцев – возможно в BMW успеют до конца 2020 года. Информация о моторной гамме обновленного M3 уже приоткрыта – автомобиль обзаведется 3,0-литровым силовым агрегатом с мощностью 480 л.с.

А модификацию Competition оснастят еще более мощным 510-сильным мотором. А вот одна из основных деталей экстерьера остается загадкой из-за плотного камуфляжа – пока неясно, получит ли M3 большие "ноздри" спереди, как у старшей M4.

BMW 7-Series: компания трудится над новым поколением модели

Впервые в истории модель обзаведется полноприводной модификацией. При этом полный привод станет подключаемым в ручном режиме, а по умолчанию мощность будет передаваться исключительно на задние колеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, BMW, Авто, BMW M3.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
02 Замминистра образования подал в отставку
03 У Ефремова произошел сердечный приступ
04 Кулеба обговорил развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем
05 Раде предлагают ввести конкурс для всех руководящих должностей в Нацполиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных
Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
Синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле
Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь