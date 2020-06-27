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Эксперты рассказали о всех "плюсах" и "минусах" Toyota Crown S140

Эксперты рассказали о всех "плюсах" и "минусах" Toyota Crown S140
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Это авто выпускалось в 1991 - 1995 гг., а также популярно из-за своей выносливой рамной конструкции. Эксперты назвали основные особенности и проблемы в работе Toyota Crown S140.

Модель отличается высокими показателями надёжности и надежной подвеской. При этом рамы имеют ряд неудобств. При проведении осмотра подобного авто нужно убедиться, что номера на узловых элементах четко читаются и не были перебиты злоумышленниками.

Помимо этого проверка должна проводиться на различных участках в отношении существования сквозной коррозии. Негативным параметром Toyota Crown S140 является высокий показатель расхода топлива. При этом двигатели отличаются высокой надежностью.

По словам экспертов, желательно подбирать его объёмом 2,5 л мощностью в 180 "лошадок". Альтернативой является 3-литровый 2JZ-GE производительностью 220 "лошадок".

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Важно понимать, что модификации с последним оснащаются пневмоподвеской, что создаёт сложности в проведении обслуживания. На вторичном рынке чаще всего имеются модели, располагающие 4-секционной автоматической трансмиссией.

До проведения первого капремонта такие модификации могут преодолевать порядка 300 тысяч км.

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Все по теме:

Toyota, Авто, Характеристика, Toyota Crown S140.

Автор:

Телеграф
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