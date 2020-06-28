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Mercedes-AMG GT Black Series дебютирует в июле

Mercedes-AMG GT Black Series дебютирует в июле
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
В оснащении Mercedes-AMG GT Black Series окажется твинтурбированный мотор V8, который выдаёт более 700 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

По предварительной информации, новинку могут представить в Китае.

За первые пять месяцев этого года трековый спорткар Mercedes-AMG GT Black Series был замечен несколько раз фотошпионами во время тестовых заездов.

Это может косвенно говорить о скором дебюте новинки. Стоит сказать, что модификация Mercedes-AMG GT Black Series находится на вершине линейки AMG GT.

Издание "MB Passion Blog" сообщает, что версия Mercedes-AMG GT Black Series будет выпущена в июле 2020 года.

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Напомним, что глобальный руководитель AMG по управлению продуктами и продажам Майкл Келлер ранее заявлял изданию "Road & Track", что трек-ориентированный GT дебютирует в этом году, а производство начнется ближе к концу 2020 года.

Кроме того, "MB Passion Blog" предполагает, что стартовой площадкой для презентации Mercedes-AMG GT Black Series станет Китай. В частности, это может произойти на автосалоне в Чэнду, который состоится 24 июля 2020 года.

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Автомобили, Авто, Mercedes-AMG GT Black Series.

Автор:

Телеграф
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