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Chevrolet S—10 Custom Dally Camper выставлен на продажу

Chevrolet S—10 Custom Dally Camper выставлен на продажу
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Интерьер уникальной машины напоминает по архитектуре минивэн, но его можно доработать, чтобы превратить автомобиль в настоящий дом на колесах в стиле 1980-х годов.

Продаваемый на торговой площадке Facebook автодом Chevrolet S—10 Custom Dally Camper стоит всего 4800 долларов.

Сделан он на базе Chevrolet S-10 первого поколения и не отличается ни большими размерами, ни мощным двигателем. Но это очень необычный кемпер с жилым отсеком из легкого и прочного стекловолокна.

Под капотом находится 2,8-литровый двигатель V6 мощностью всего 115 лошадиных сил и 203 Нм.

О пробеге автомобиля ничего не сказано, но на фотографиях видно, что на одометре застыла цифра 98 996 миль (159,3 тысячи километров). Какой круг мотает 5-значный одометр — неизвестно. Но выглядит машина еще бодро.

В сообщении сказано, что перед нами один из пяти кемперов S-10, построенных компанией New World Editions, Inc. Колесная база S-10 была увеличена, а задние колеса были заменены на двойные.

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У кемпера есть недочеты и с ним нужно повозиться- ржавчина на крыльях, неисправная тормозная система (проблемы в магистрали), сбои в работе автоматической коробке на скоростях менее 16 км/ч, а еще автомобилю нужны новые шины. Зато недавно хозяин отремонтировал кондиционер.

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Автомобили, Авто, Продажи авто.

Автор:

Телеграф
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