Jaguar Land Rover разработает внедорожник на водороде

Jaguar Land Rover возможно стал последним производителем, объявившим о начале работы над моделью с водородными топливными элементами. С нынешнего года всякая новинка британского производителя в обязательном порядке должна иметь хотя бы одну "зеленую" версию.

JLR при участии британских компаний Delta Motorsport, Marelli Automotive Systems и UKBIC разработает роскошный кроссовер или даже внедорожник с большим запасом хода, способный тянуть на буксире тяжелый трейлер.

Средства на этот проект, получивший название Project Zeus, выделило британское правительство в рамках борьбы за снижение вредных выбросов.

Разработка модели пока находится в зачаточном состоянии, так что на рынок она выйдет лишь через несколько лет, вероятно - под маркой Land Rover.

В прошлом году стало известно, что помогать с разработкой силовых установок для электромобилей британцам будет группа BMW. Сама она при этом много лет сотрудничает с Toyota, в том числе - в сфере водородных технологий.