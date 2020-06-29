Jaguar Land Rover разработает внедорожник на водороде

JLR при участии британских компаний Delta Motorsport, Marelli Automotive Systems и UKBIC разработает роскошный кроссовер или даже внедорожник с большим запасом хода, способный тянуть на буксире тяжелый трейлер.
Средства на этот проект, получивший название Project Zeus, выделило британское правительство в рамках борьбы за снижение вредных выбросов.
Разработка модели пока находится в зачаточном состоянии, так что на рынок она выйдет лишь через несколько лет, вероятно - под маркой Land Rover.
В прошлом году стало известно, что помогать с разработкой силовых установок для электромобилей британцам будет группа BMW. Сама она при этом много лет сотрудничает с Toyota, в том числе - в сфере водородных технологий.