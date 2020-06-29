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Простой дорого обошелся: General Motors возобновляет производство внедорожников GMC Yukon и Chevrolet Tahoe

Простой дорого обошелся: General Motors возобновляет производство внедорожников GMC Yukon и Chevrolet Tahoe
Обновлено 22:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
После нескольких месяцев простоя из-за коронавируса, компания "General Motors" возобновила производство внедорожников популярных внедорожников на заводе в Арлингтоне, штат Техас, но только со "стандартной колесной базой".

В ближайшие месяцы начнётся производство и длиннобазных Chevrolet Suburban и GMC Yukon XL, а новый Cadillac Escalade присоединится к ним в конце года.

Все эти модели строятся на платформе T1, впервые появившейся в 2019 году на Chevrolet Silverado и GMC Sierra, но с новой полностью независимой задней подвеской.

Простой дорого стоил GM, ведь пикапы и внедорожники являются для компании чрезвычайно высокодоходными автомобилями, не говоря уже о их невероятной популярности. Достаточно сказать, что бренды Chevrolet, GMC и Cadillac, претендуют чуть ли не на половину полноразмерного внедорожного рынка Северной Америки.

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Впрочем, несмотря на возобновление работы, некоторые специальные модификации Chevrolet Tahoe и GMC Yukon появятся ещё не скоро. Это касается горячего и стильного Chevrolet Tahoe RST и офф-роудного GMC Yukon AT4 (и всех моделей, работающих на 3.0-литровом дизеле Duramax). Их, как ожидается, запустят ближе к осени. Что делать, пандемия не пощадила производство комплектующих и логистику.

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General Motors, GMC Yukon, GM, Chevrolet Tahoe.

Автор:

Телеграф
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