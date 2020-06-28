Mazda отказалась от дизельной версии CX-5

На днях появилась информация о том, что дизельная вариация Mazda CX-5 перестанет производиться. Впервые модель была показана в 2019 году в Нью-Йорке.

В планах компании на 2021 год не хватает места для дизельного варианта Mazda CX-5.

Причем совсем недавно была показана обновленная бензиновая вариация модели, а в январе дилерские центры предлагали крупные скидки на CX-5 SkyActiv-D.

В пресс-службе компании пока эту новость отказываются комментировать, но специалисты уверены, что с 1 июля модель больше производиться не будет.

Одна из главных причин провала продаж дизельной версии - ценник и отсутствие серьезной экономии топлива.

В США модель на 4 000 долларов дороже бензинового варианта.