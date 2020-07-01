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А вот и третий: бренд Nio готовит еще один электромобиль

А вот и третий: бренд Nio готовит еще один электромобиль
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Китайская компания Nio начала выпуск кросс-купе EC6, которое присоединится в ее модельном ряду ко вседорожникам ES6 и ES8.

На данный момент производство носит опытный характер, но продажи стартуют уже в сентябре, так что ждать осталось недолго.

Мировая премьера Nio EC6 состоялась в конце прошлого года. По существу это не полностью оригинальная модель, а вариация на тему электромобиля ES6 в более стильном кузове с покатой панорамной крышей.

На каждой оси купеобразного кроссовера установлен 218-сильный электромотор. Блоки аккумуляторов представлены в трех вариантах емкости – на 70, 84 и 100 киловатт-часов.

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Старшего хватает на 615 км пути по циклу NEDC. Кроме того, в линейку входит «заряженная» модификация EC6 Performance с 326-сильным задним мотором. Она способна набрать 100 км/ч за 4,7 секунды.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, вседорожник, NIO.

Автор:

Телеграф
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