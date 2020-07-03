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Kia K5 (экс-Optima) получила полный привод и GT-версию

Kia K5 (экс-Optima) получила полный привод и GT-версию
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Имя Optima уходит в историю, и тотальное переименование четырехдверки затронуло и США. Но новое название седана оказалось отнюдь не единственным сюрпризом.

Компания Kia представила свой седан K5 в версии для рынка Северной Америки.

Моторная гамма Kia K5 для этого рынка составлена исключительно из турбомоторов, и базовым назначен 1,6-литровый агрегат, развивающий в местной спецификации 180 л.с. и 264 Нм. В пару ему отрядили 8-ступенчатый автомат, и первое время это будет единственное предложение.

Однако позже к базовому мотору присоединится топовый: Kia K5 уже вскоре действительно обзаведется давно обещанной модификацией GT. Под ее капотом обоснуется турбированная «четверка» на 2,5 л с внушительной отдачей в 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Работать мотору предстоит в паре с новейшим восьмиступенчатым роботом собственной разработки Kia, и по предварительным прогнозам седан будет тратить на разгон до 100 км/ч около 6 секунд. Кроме того, K5 GT обещаны «ужесточенная» подвеска, 19-дюймовые колеса и более мощные тормоза.

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Еще одна небезынтересная деталь – появление у Kia K5 опциональной системы полного привода с электрогидравлической муфтой и специальным режимом работы для заснеженных дорог. В США к концу нынешнего года этой системой по запросу будут комплектовать седаны средних комплектаций, но что особенно любопытно – о возможности установки полного привода на Kia K5 GT пока речи не идет. Стоит напомнить, что полным приводом для США оснащается, к примеру, Toyota Camry.

Стандартные Kia K5 выйдут на рынок США уже летом, а GT-версия появится осенью.

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Автомобили, Авто, Optima, Kia K5.

Автор:

Телеграф
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