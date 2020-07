Официально: Volkswagen представил внедорожник Tiguan

У Tiguan 2020 переработаны обвес и воздухозаборники, решетка радиатора тоже преобразилась, вместе с фарами головного света. Большую часть решений внедорожник позаимствовал у хэтчбека Golf. Литым дискам тоже досталось немного свежести, а виной всему – модные веяния 2020 года.

К задней части рестайлинга применено аналогичное решение и даже оптика здесь заимствована от хэтчбека Гольф. Название модели Tiguan переехало на центральную часть задней двери. Ограничиваться дизайном немцы не стали, а подтверждением этому станет наличие у Tiguan гибридной модификации.

В салоне появится современная климатическая установка, виртуальный приборный щиток с возможностью выбора между двумя дисплеями: диагональ на 8,0 и 10,25 дюйма. В оснащении числится мультируль с подсветкой сенсорных клавиш, а за доплату владельцу нового Tiguan станет доступна аудиосистема Fender premium.

NEW VW TIGUAN R!

2.0-litre turbo petrol

320hp

Quad Akrapovič exhausts

0-60mph in less than 5 secs

So... If you're in the mood for a VW that can put down the power while offering loads of space, is the Tiguan R the answer? Or will you hold out for a Golf R Estate?! pic.twitter.com/CNau5nKVbA

— carwow (@carwowuk) July 2, 2020