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Официально: Volkswagen представил внедорожник Tiguan

Официально: Volkswagen представил внедорожник Tiguan
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Бренд официально представил обновленный внедорожник Tiguan. Обновление привнесло во внешность массу изменений. Как обычно, дизайнеры были обязаны показать свою оригинальность.

У Tiguan 2020 переработаны обвес и воздухозаборники, решетка радиатора тоже преобразилась, вместе с фарами головного света. Большую часть решений внедорожник позаимствовал у хэтчбека Golf. Литым дискам тоже досталось немного свежести, а виной всему – модные веяния 2020 года.

К задней части рестайлинга применено аналогичное решение и даже оптика здесь заимствована от хэтчбека Гольф. Название модели Tiguan переехало на центральную часть задней двери. Ограничиваться дизайном немцы не стали, а подтверждением этому станет наличие у Tiguan гибридной модификации.

В салоне появится современная климатическая установка, виртуальный приборный щиток с возможностью выбора между двумя дисплеями: диагональ на 8,0 и 10,25 дюйма. В оснащении числится мультируль с подсветкой сенсорных клавиш, а за доплату владельцу нового Tiguan станет доступна аудиосистема Fender premium.

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На рынке Северной Америки подкапотка Tiguan будет занята 2,0 TSI на 187 сил в паре с 8АКПП. Впервые за долгое время немецкий концерн прибегнул к 8-ступенчатой трансмиссии. Привод передний и полный. Tiguan предназначенный для европейского рынка и укомплектуют гибридной установкой на 245 сил, а на будущее готовится проект форсированного Tiguan R. Ему достанется потенциал в 320 лошадей.

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Автомобиль, Внедорожник, Volkswagen, Авто.

Автор:

Телеграф
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