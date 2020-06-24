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"Тонкий" рестайлинг: Volkswagen Arteon получил обновленный интерьер (Фото)

"Тонкий" рестайлинг: Volkswagen Arteon получил обновленный интерьер (Фото)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Volkswagen Arteon продавался в Соединенных Штатах только около года, а первые товарные автомобили попали в руки американских дилеров в апреле 2019 года, но он уже получает обновление к 2021 году.

Благодаря очень тонкому внешнему рестайлингу, 2021 VW Arteon фактически получит довольно привлекательный обновленный интерьер, который, по словам компании, больше соответствует его статусу лидера.

В Европе Arteon поступил в продажу с 2018 модельного года, поэтому он и обновляется в начале своего жизненного цикла в США. В дополнение к изменению стиля и технологическим нововведениям в середине цикла европейские клиенты также получат удовольствие от стильного Arteon Shooting Brake.

Более того, на европейский рынок модель поступит с гибридной силовой установкой с подключаемым модулем мощностью 215 лошадиных сил, а также "заряженная" версия Arteon R с мощностью 315 л.с.

На американский рынок новинка поступит только в кузове лифтбэк в комплектациях SE, SEL R-Line и SEL Premium R-Line.

Новинку оснастили 2,0-литровым турбированным рядным двигателем с турбонаддувом мощностью 268 л.с. и 350 ньютон-метров, пару которому составляет 8-скоростная автоматическая коробка передач. В исполнении SE и SEL привод только передний, однако для версий SEL R-Line и SEL Premium R-Line доступна полноприводная система.

Volkswagen изо всех сил старался отличить спортивную R-Line от базовой версии, придав ему более агрессивный вид за счет модернизированной решетки радиатора, иного переднего бампера и светодиодной ленты, которая зрительно соединяет переднюю оптику.

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Изменения в задней части более незначительные. Задние фонари имеют более, футуристический вид благодаря новым светодиодам, а R-Line получает четкую конструкцию заднего бампера со встроенными сдвоенными трапециевидными патрубками выхлопной системы. Наконец, новинка получает недавно обновленный минималистичный корпоративный логотип Volkswagen и надпись «ARTEON» сзади.

Интерьер нового Arteon имеет высококачественные материалы отделки, в том числе тисненую искусственную кожу на приборной панели и дверных панелей, а также модернизированный руль с емкостным управлением.

Система кондиционирования также новая, она оснащена интуитивно понятными поворотными дисками с сенсорным управлением. Европейские модели получают современную информационно-развлекательную систему VIB MIB3, в которой используется только сенсорный интерфейс, но, на американский рынок модель поступит с эргономически удобными регуляторами громкости и настройки.

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Даже базовый Arteon SE будет полностью оборудован. В стандартную комплектацию входит 10,3-дюймовый экран цифровой приборки «приборки» Volkswagen Digital Cockpit, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система бесключевого доступа и 8,0-дюймовый информационно-развлекательный дисплей MIB3. Он также получает стандартные функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение и мониторинг мертвой зоны, а также стильные 18-дюймовые колеса с новым дизайном.

Arteon SEL добавляет стандартный стиль R-Line, беспроводную индуктивную зарядную панель, распознавание дорожных знаков и помощь в удержании полосы движения. Наконец, SEL Premium R-Line получит 20-дюймовые колеса и премиальную аудиосистему Harman/Kardon - новую стереосистему, разработанную для VW, с 12 динамиками, мощностью 700 Вт и 16-канальным усилителем Ethernet.

Как SEL, так и SEL Premium также оснащены ударопрочной полупрозрачной алюминиевой отделкой, которая сочетается с окружающим внутренним освещением из 30 различных цветов.

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Гибридный вариант Arteon использует ту же трансмиссию, что и Passat GTE, состоящую из 1,46-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 156 л.с. и 13-киловаттной батареи, питающей электродвигатель мощностью 115 л.с. Суммарная составляет 215 л.с. и 400 Нм. GTE может проехать около 56 километров в режиме EV.

Что касается Arteon R, то на данный момент компания не раскрыла всех деталей своей спортивной новинки, за исключением того, что модель может похвастаться производительностью в 315 л.с.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Volkswagen Arteon.

Автор:

Телеграф
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