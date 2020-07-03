Хэтчбек Nissan Tiida: рестайлинг в двухцветном стиле

Внешне обновленный хэтчбек Nissan Tiida для "поднебесного" авторынка отличается от своего предшественника светодиодными полосками ДХО в бампере, которые заняли место круглых "противотуманок".

Новую жизнь производитель вдохнул в Tiida для Китая.

Также марка предложила клиентам двухцветную окраску кузова, похожее оформление доступно и для интерьера.

В салоне авто из нового – медиасистема, которая обзавелась сенсорным экраном, лишившись прежних клавиш и рукоятки громкости. Прокачали ее и в плане "начинки": теперь она активнее взаимодействует со смартфонами, поддерживая даже удаленный доступ.

Из опций производитель добавил систему автоматического торможения.

Под капотом новинки скрывается прежний 1,6-литровый "атмосферник", выдающий 122 л.с. вместо 126 "лошадей". Отдачу движка пришлось снизить из-за новых эконорм. В пару мотору можно выбрать 5МКПП или вариатор. Выпуском хэтчбеков Nissan Tiida занимается совместное предприятие Dongfeng Nissan.

Обновленные модели доберутся до местных дилеров в самом ближайшем будущем.