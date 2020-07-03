Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux из Китая

Как известно, в конце прошлого месяца представители именитого автоконцерна Great Wall начали принимать предзаказы на большой внедорожный пикап Great Wall Pao.

Китайский автогигант Great Wall вывел на рынок новую модификацию пикапа Great Wall Pao под названием Offroad.

Эта версия стала самой экономичной для модели.

Такая модификация отличается наличием под капотом турбированной дизельной силовой установки с рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 165 л.с.

Работает он в тандеме с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемой системой полного привода.

Такое сочетание получилось очень экономичным – расход бензина не превышает 8,9 литра на 100 км пути.

Не забыли в Great Wall и о комфорте водителя и пассажиров – отметим наличие современной мультимедийной системы, панорамного люка, кожаной отделки салона и двузонного климат-контроля.

Стартовая комплектация автомобиля стоит 169 800 юаней.