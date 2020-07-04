Бюджетный кроссовер Hyundai Venue получит умную механику

Коробка передач iMT будет совмещать в себе достоинства классической механики и автоматической трансмиссии.

На индийском рынке компактный кроссовер Hyundai Venue будет оснащаться технологией Intelligent Manual Transmission.

Автомобиль с новой КПП поступит в продажу до конца июля.

Предполагается, что в новой iMT водителю придётся вручную менять передачи, но сцепление за него будет выжимать сама коробка передач.

По данным производителя, новинка будет использовать «датчик намерений», который будет управлять сцеплением и выжимать его, когда водитель захочет переключиться.

Ожидается, что подобная система позволит снять часть нагрузки с водителя при езде по городским пробкам, но при этом сохранит удовольствие от вождения. Новая iMT будет предлагаться клиентам в качестве опции.

Помимо Hyundai Venue, аналогичную коробку передач получит кроссовер Kia Sonet.