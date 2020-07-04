Toyota представил водородный седан Mirai нового поколения

Как сообщает японское издание Best Car Web, официальный дебют обновлённой модели Toyota Mirai состоится осенью нынешнего года.
Напомним, что осенью 2019 года в Токио был представлен концепт-кар, который должен лечь в основу серийной версии нового Toyota Mirai.
Товарный вариант водородного седана будет почти полностью повторять концептуальную модель. Из отличий можно выделить только более габаритные зеркала заднего вида и противотуманный фонарь, который расположится в центре заднего бампера.
Новинка, по сравнению с нынешним поколением седана, вырастет в длине на 30 мм до 4920 мм и в ширину — на 5 мм до 1820 мм, при этом автомобиль станет ниже на 35 мм до 1500 мм.
Салон серийному седану Toyota Mirai также достанется от ранее представленного концепта. Если в нынешнем поколении модели внутри авто могли разместиться только четыре человека, то у новинки салон будет пятиместным.
Кроме того, новый водородный Mirai получит 8-дюймовую приборную панель, 12,3-дюймовый экран медиасистемы, беспроводную зарядку для смартфонов и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.
Данных о силовом агрегате новой модели Toyota Mirai пока нет. Известно только, что количество баллонов для водорода увеличат с двух до трёх, а их общая вместимость вырастет до 6 кг газа.
В итоге, запас хода автомобиля вырастет на 30%. Новинка должна появиться на японском рынке в начале 2021 года.