Toyota представил водородный седан Mirai нового поколения

Новое поколение Toyota Mirai будет базироваться на заднеприводной платформе GA-L, которая была разработана в рамках глобального шасси TNGA.

Как сообщает японское издание Best Car Web, официальный дебют обновлённой модели Toyota Mirai состоится осенью нынешнего года.

Напомним, что осенью 2019 года в Токио был представлен концепт-кар, который должен лечь в основу серийной версии нового Toyota Mirai.

Товарный вариант водородного седана будет почти полностью повторять концептуальную модель. Из отличий можно выделить только более габаритные зеркала заднего вида и противотуманный фонарь, который расположится в центре заднего бампера.

Новинка, по сравнению с нынешним поколением седана, вырастет в длине на 30 мм до 4920 мм и в ширину — на 5 мм до 1820 мм, при этом автомобиль станет ниже на 35 мм до 1500 мм.

Салон серийному седану Toyota Mirai также достанется от ранее представленного концепта. Если в нынешнем поколении модели внутри авто могли разместиться только четыре человека, то у новинки салон будет пятиместным.

Кроме того, новый водородный Mirai получит 8-дюймовую приборную панель, 12,3-дюймовый экран медиасистемы, беспроводную зарядку для смартфонов и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.

Данных о силовом агрегате новой модели Toyota Mirai пока нет. Известно только, что количество баллонов для водорода увеличат с двух до трёх, а их общая вместимость вырастет до 6 кг газа.

В итоге, запас хода автомобиля вырастет на 30%. Новинка должна появиться на японском рынке в начале 2021 года.