Оценили, как новую Audi A8: на продажу выставили редкий Deco Rides Zephyr

Это редкий экземпляр заднеприводного купе Deco Rides Zephyr белого цвета. Спидометр показывает пробег 106 767 километра.

Под капотом купе стоит 300-сильный двигатель. Автомобиль представляет из себя стилизацию под американские авто 30-х годов прошлого столетия.

Deco Rides Zephyr построен на Lincoln Zephyr 1939 года выпуска, на его создание ушло почти пять лет. В 1998 году стилизованное купе завоевало признание на Восточном национальном чемпионате среди стрит-родов. После этого было налажено мелкосерийное производство Deco Rides Zephyr.

Сегодня Deco Rides Zephyr в США больше не выпускают. Модели продают кит-комплектами. Например, купе без двигателя стоит $20 тыс.

Автомобиль, который выставлен на продажу, имеет двигатель объёмом 5,3 литра и мощность 300 лошадиных сил.