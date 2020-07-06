Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
В столице смягчают карантин: что разрешили
В столице смягчают карантин: что разрешили
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

В Сети продемонстрировали концепт Mercedes SLR-AMG в духе McLaren

В Сети продемонстрировали концепт Mercedes SLR-AMG в духе McLaren
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Независимый художник работающий в RecomBlacksmith, представил свой новый проект с достойным названием Mercedes SLR-AMG Concept Design.

Поскольку Mercedes-Benz усердно работает над подготовкой гиперкара AMG One на базе F1 к производству, он ни за что не запустит духовного преемника культовой SLR McLaren.

Однако, посмотрев эти иллюстрации, мы хотим, чтобы немецкий бренд сделал именно это.

В то время как автомобиль черпает вдохновение в SLR McLaren, он несет в себе свой собственный уникальный стиль и мог бы стать настоящей головокружительной новинкой, если бы попал на производственную линию.

Первое, о чем стоит поговорить, это размеры. Автомобиль выглядит немного больше, чем SLR, а также нынешний AMG GT, и тем лучше для него. Эти щедрые пропорции позволили Божкову создать длинный капот, который выглядит абсолютно великолепно. Салон расположен практически над задней осью.

Оценили, как новую Audi A8: на продажу выставили редкий Deco Rides Zephyr

Передняя часть выглядит особенно стильно благодаря уникальным фарам со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями, выдающемуся значку трехконечной звезды и агрессивному переднему бамперу и сплиттеру.

Профиль также довольно уникален благодаря наличию крупных жабр за передними колесами, которые окрашены в цвета немецкого флага, а сзади - тонкие светодиодные задние фонари, двойные выхлопные трубы и пара выхлопных труб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Mercedes SLR-AMG.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
04 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
05 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смягчение ограничений: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь