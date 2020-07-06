В Сети продемонстрировали концепт Mercedes SLR-AMG в духе McLaren

Независимый художник работающий в RecomBlacksmith, представил свой новый проект с достойным названием Mercedes SLR-AMG Concept Design.

Поскольку Mercedes-Benz усердно работает над подготовкой гиперкара AMG One на базе F1 к производству, он ни за что не запустит духовного преемника культовой SLR McLaren.

Однако, посмотрев эти иллюстрации, мы хотим, чтобы немецкий бренд сделал именно это.

В то время как автомобиль черпает вдохновение в SLR McLaren, он несет в себе свой собственный уникальный стиль и мог бы стать настоящей головокружительной новинкой, если бы попал на производственную линию.

Первое, о чем стоит поговорить, это размеры. Автомобиль выглядит немного больше, чем SLR, а также нынешний AMG GT, и тем лучше для него. Эти щедрые пропорции позволили Божкову создать длинный капот, который выглядит абсолютно великолепно. Салон расположен практически над задней осью.

Передняя часть выглядит особенно стильно благодаря уникальным фарам со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями, выдающемуся значку трехконечной звезды и агрессивному переднему бамперу и сплиттеру.

Профиль также довольно уникален благодаря наличию крупных жабр за передними колесами, которые окрашены в цвета немецкого флага, а сзади - тонкие светодиодные задние фонари, двойные выхлопные трубы и пара выхлопных труб.