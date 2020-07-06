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Mazda 3: рассекречены характеристики хэтчбека с турбомотором

Mazda 3: рассекречены характеристики хэтчбека с турбомотором
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Мировая премьера топовой модификации хэтчбека Mazda 3 запланирована на 8 июля, но мексиканское подразделение производителя рассекретило основные характеристики модели.

Дизайн такого хэтчбека практически не отличается от дорогих версий Mazda 3 с младшими двигателями.

Разве что стандартное оснащение новинки будет включать 18-дюймовые колесные диски и черный декор вроде окраски корпусов зеркал. Об особенностях в подвеске сказано не было, а двигатель здесь точно такой же, как у моделей Mazda 6, CX-5 или CX-9.

Итак, хэтчбек Mazda 3 получил 4-цилиндровый турбомотор Skyactiv-G объемом 2,5 литра мощностью 230 л.с. (420 Нм). Такой агрегат работает в сочетании с 6-ступенчатой АКПП и полным приводом с муфтой на задней оси.

К слову, такая же трансмиссия в США доступна и для менее мощных версий Mazda 3. Динамические характеристики пока не раскрыты, скорее всего, их озвучат во время официальной презентации.

Mazda отказалась от дизельной версии CX-5

В Мексике хэтчбеки Mazda 3 с турбомотором предложат в двух богатых комплектациях Grand Touring и Signature (с кожаным салоном). Их стоимость — 490 и 530 тысяч песо соответственно (около 22 и 24 тысячи долларов).

В будущем такой же силовой агрегат должен появиться и у седана Mazda 3.

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Автомобиль, Авто, Mazda 3.

Автор:

Телеграф
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